В США впервые не исключили возможность поставки Украине истребителей

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Пентагон начал предварительную оценку возможности передачи Украине современных истребителей, сообщает Европейская правда.

Об этом Кирби сообщил в пятницу на закрытом брифинге для СМИ.

По его словам, министерство обороны США осуществляет "определенную предварительную оценку целесообразности потенциального предоставления Украине истребителей".

В то же время представитель Белого дома предостерег, что это не произойдет быстро с учетом того, насколько сложны эти самолеты в управлении и содержании.

"Интегрирование и управление любого самолета, особенно усовершенствованного истребителя, является сложной вещью" , – добавил Кирби.

Комментируя вопрос сроков предоставления Украине современных истребителей, он подчеркнул, что речь идет только о предварительной оценке и "это не то, что произойдет в ближайшее время".

Напомним, до этого США категорически отвергали возможность предоставления Украине западных самолетов, сосредоточиваясь на поисках советской авиации.

Ранее стало известно, что США и союзники начинают изучать возможность обучения украинских пилотов в рамках долгосрочных усилий, чтобы потенциально помочь Киеву создать обновленные Военно-воздушные силы.

Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как законодатели в Палате представителей поддержали решение, которое, если оно преодолеет другие препятствия, позволит выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов и техников боевых самолетов США.