Yle: Финляндия вместе со странами ЕС начала принимать пациентов из Украины

Финляндия совместно с другими странами ЕС приступила к медицинской эвакуации и лечению пациентов из Украины, сообщило в пятницу министерство социального обеспечения и здравоохранения страны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает издание Yle.

Перевозка пациентов осуществляется через механизм гражданской защиты ЕС. До сих пор помощь была оказана более 700 украинским пациентам. По данным министерства, в Финляндию эвакуированы лишь несколько пациентов.

По словам специалиста министерства соцобеспечения и здравоохранения Финляндии Кристы Лююра, возможности страны ограничены из-за сложной ситуации в системе здравоохранения, вызванной, в частности, дефицитом рабочих рук.

Решение о перевозке пациентов принимается в сотрудничестве между Украиной и странами ЕС. В Финляндии министерство и медицинские округа совместно оценивают возможность приема пациентов.

Подробности перевода пациентов не разглашаются, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность операций.

В начале июня сообщалось, что 500 пациентов были перемещены из Украины, Молдовы и граничащих с Украиной стран-членов ЕС в больницы по всей Европе для продолжения лечения или неотложной медицинской помощи.