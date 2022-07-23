Салливан: США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS

США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан сказал, что одна ключевая цель Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, а другая ключевая цель – в том, чтобы не оказаться на дороге к третьей мировой войне.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры предоставят Украине снаряды, способные поражать цели на расстоянии 300 километров, для HIMARS.