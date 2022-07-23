Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 22 июля будет жаркой, в западных регионах днем местами до +37. Однако на востоке возможны дожди, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в восточной части днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +14 +17, днем +28 +31 градусов;
    • на западе ночью +16 +20 градусов, а днем +30 +37;
    • в восточных областях ночью +12 +15, днем +23 +25 градусов;
    • на юге страны ночью +16 +19 градусов, а днем +29 +31;
    • в центральных областях ночью +14 +17, днем +25 +31 градусов.
    Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, ночью +28 +30.

    Жара ударит до +37: какой будет погода в Украине сегодня

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