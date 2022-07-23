Терехов: российские войска обстреляли Харьков, есть пострадавший

Россияне несколько раз попали в центр Харькова, по меньшей мере, один человек пострадал, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока что известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает" , – заявил он.

Терехов попросил харьковчан быть в укрытиях.

Также в эту ночь сообщалось о взрывах в Николаеве и Кропивницком.