Терехов: российские войска обстреляли Харьков, есть пострадавший
Россияне несколько раз попали в центр Харькова, по меньшей мере, один человек пострадал, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока что известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", – заявил он.
Терехов попросил харьковчан быть в укрытиях.
Также в эту ночь сообщалось о взрывах в Николаеве и Кропивницком.