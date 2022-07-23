ОВА: россияне били по Днепропетровской области из "Градов"

Ночью российские войска ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, обошлось без пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В частности, Красногригорьевскую громаду россияне накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Без разрушений.

В селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод.

В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света.

В других районах спокойно.