ОВА: россияне били по Днепропетровской области из "Градов"
Ночью российские войска ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, обошлось без пострадавших, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
В частности, Красногригорьевскую громаду россияне накрыли из "Градов", выпустив до 20 снарядов. Без разрушений.
В селе Ганновка Широковской громады вражеским обстрелом повредило электросети и газовод.
В Зеленодольской громаде враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света.
В других районах спокойно.