На вокзалах Украины появились дефибрилляторы

В Украине на железнодорожных вокзалах для упрощения оказания первой медицинской помощи людям, которым станет плохо, случится удар и остановится сердце, устанавливают полуавтоматические дефибрилляторы. Более 50 таких аппаратов передал Красный Крест по договоренности с "Укрзализныцей", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Сейчас новые аппараты уже поставили на шести вокзалах, в том числе и на Центральном Киевском, где установлены два дефибриллятора. Позже важные приборы, что могут спасти человеку жизнь, пока "скорая" в пути, появятся и в других городах.

Особенность данных аппаратов в том, что навредить ими почти невозможно. К тому же полуавтоматические дефибрилляторы сами подсказывают, как правильно ими пользоваться.

На приборах указаны подсказки, как ими пользоваться (фото: скриншот с видео)

Отмечается, что на вокзалах ежедневно находятся тысячи людей, и бывают случаи, когда в их стенах кому-то становится плохо, нужна безотлагательная домедицинская помощь, и мешкать - крайне опасно.

"Мы хотим, чтобы вокзалы были безопасной средой, в том числе - где окажут квалифицированную медицинскую помощь" , - говорит член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Обращаться с полуавтоматическими дефибрилляторами обучают сотрудников УЗ, но это смогут сделать и сами пассажиры. Сложного в эксплуатации прибора, который также сам делает диагностику, ничего нет.

Полуавтоматические дефибрилляторы выглядят так (фото: скриншот с видео)

Как пользоваться новыми дефибрилляторами

Аппарат просто не сработает и не даст разряд, если у человека не остановилось сердце. Дефибриллятор также дает аудиоподсказки, что делать и когда.

Помогать человеку при остановке сердца лучше в паре - один массажирует сердце, второй занимается дефибриллятором (фото: скриншот с видео)

Руководитель департамента первой помощи общества Красного Креста Надежда объясняет, что для оказания помощи человеку, которому стало плохо, нужно:

в первую очередь спросить, нужна ли помощь,

при отсутствии ответа следует осторожно приблизиться, проверить дыхание,

Вначале нужно проверить дыхание у пациента (фото: скриншот с видео)

вызвать "скорую" и начать делать массаж сердца , пока другой человек распаковывает дефибриллятор,

, пока другой человек распаковывает дефибриллятор, для подключения прибора следует внимательно слушать аудиоподсказки,

как правильно подключать электроды - указывается на самом устройстве,

Массаж сердца и дефибриллятор (фото: скриншот с видео)

дефибриллятор просканирует пациента и даст дальнейшие инструкции,

при разряде важно в этот момент отойти на 1 метр от пациента, чтобы вас самих не задело электроволной,

от пациента, чтобы вас самих не задело электроволной, действия (массаж и разряды) нужно повторять, пока не приедет бригада медиков.

Видео: на вокзалах устанавливают новые полуавтоматические дефибрилляторы

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