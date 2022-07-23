НБУ сократил продажу валюты из резервов после повышения курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 18 по 22 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 309,20 млн долларов и купил 223,22 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 85,98 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 580,69 млн долларов.

Кроме того, объем покупки валюты (223,22 млн долларов) был максимальным с февраля, поскольку за эти месяцы НБУ практически не покупал доллары.

С начала года НБУ купил на межбанке 2092,82 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15008,76 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило -12915,94 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июня 2022 года сократился на 2 345,37 млн долларов (на 9,3%). Резервы упали из-за продажи НБУ валюты на межбанковском валютном рынке (3 956,3 млн долларов за месяц).

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.