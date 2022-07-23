Ким: Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300

Утром 23 июля по Николаеву российские захватчики нанесли 6 ракетных ударов из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего возник пожар на территории складского помещения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"23 июля около 04:20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории" , – сообщил он.

По словам главы ОВА, другие ракеты попали по окрестностям города.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробная информация уточняется.