Ким: Оккупанты ударили по Николаеву 6 ракетами С-300
Утром 23 июля по Николаеву российские захватчики нанесли 6 ракетных ударов из зенитно-ракетных систем С-300, в результате чего возник пожар на территории складского помещения, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"23 июля около 04:20 враг нанес удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории", – сообщил он.
По словам главы ОВА, другие ракеты попали по окрестностям города.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробная информация уточняется.