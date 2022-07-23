Литва возобновила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининград

Литовская железная дорога (LTG Cargo) возобновила с 22 июля транзит в Калининградскую область РФ товаров, внесенных в санкционный список Европейского Союза, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявил представитель железной дороги Мантас Дубаускас в эфире литовского национального радио и телевидения LRT.

"Мы получили разъяснение" , – объяснил он.

Европейская комиссия предоставила их 20 июля: транзит санкционных товаров по железной дороге разрешается, тогда как автомобильные перевозки остаются под запретом.

В ночь на 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит в Калининградскую область РФ товаров, подпадающих под санкции ЕС. Запрет распространялся почти на половину транзитных грузов, в частности, на строительные материалы и металлы.

С 11 июля Литва расширила список товаров на цемент, древесину, алкоголь, промышленные химикаты на спиртовой основе и другую продукцию. 10 августа должны вступить в силу ограничения по углю и другим твердым ископаемым, а 5 декабря - по российской нефти. При этом санкции не распространялись на товары гуманитарных категорий, таких как продукты питания.