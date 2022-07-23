Генштаб ВСУ обновил потери российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях России с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 39240 (+240) человек ликвидировано,

танков – 1708 (+4),

боевых бронированных машин – 3929 (+9),

артиллерийских систем – 864 (+1),

РСЗО – 253 (+2),

средства ПВО – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),

крылатые ракеты – 167,

корабли / катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17),

специальная техника – 72.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.