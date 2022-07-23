Генштаб ВСУ обновил потери российских войск с начала вторжения

Генштаб ВСУ обновил потери российских войск с начала вторжения
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях России с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 39240 (+240) человек ликвидировано,
  • танков – 1708 (+4),
  • боевых бронированных машин – 3929 (+9),
  • артиллерийских систем – 864 (+1),
  • РСЗО – 253 (+2),
  • средства ПВО – 113,
  • самолетов – 221,
  • вертолетов – 188,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),
  • крылатые ракеты – 167,
  • корабли / катера – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17),
  • специальная техника – 72.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

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