Генштаб ВСУ обновил потери российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях России с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 39240 (+240) человек ликвидировано,
- танков – 1708 (+4),
- боевых бронированных машин – 3929 (+9),
- артиллерийских систем – 864 (+1),
- РСЗО – 253 (+2),
- средства ПВО – 113,
- самолетов – 221,
- вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1),
- крылатые ракеты – 167,
- корабли / катера – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17),
- специальная техника – 72.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.