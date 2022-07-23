Мэр Мелитополя: в оккупированной Кирилловке раздались взрывы

Ночью 23 июля в оккупированной Кирилловке Запорожской области прогремели взрывы, в то же время оккупанты нанесли ракетный удар вблизи Запорожья, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. После удачных атак ВСУ по военных базах в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района, оккупанты начали свозить свою военную технику, в том числе в Кирилловку.

Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал" , – повідомив Федоров.

В то же время глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что в 6:30 утра россияне нанесли ракетный удар по территории на линии разграничения и вблизи областного центра Запорожской области.

По словам, главы ОВА, оккупанты продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.