Сумская ОВА: в Шостке утром прогремел взрыв

В Шостке Сумской области утром прогремел взрыв. Известно о раненых, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

При этом других подробностей относительно взрыва глава области пока не предоставил.

Кроме того, по его словам, оккупанты обстреляли Юнакивскую общину: около 20 приходов из артиллерии после 6 утра.

Также Миропольская община попала под вражеский обстрел, в 6:30 начался минометный обстрел общины, 10 приходов.

Вместе с тем в Белопольской общине после 7 утра было два "прихода" из гранатомета, в это время был минометный обстрел (4 прихода) по окрестностях одного из населенных пунктов Хотинской общины.