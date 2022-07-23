Британская разведка: ВСУ ведут наступление в Херсонской области

В последние 48 часов в Херсонской области велись ожесточенные бои. Украинские войска продолжали наступление на российские силы к западу от реки Днепр, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, пытается замедлить украинское наступление, используя артиллерийский огонь вдоль естественной преграды реки Ингулец.

"В то же время линии снабжения российских войск к западу от Днепра подвергаются все большей опасности. Украинские удары нанесли дополнительный ущерб ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела временный ремонт. По состоянию на 22 июля 2022 года он почти наверняка был открыт для движения" , - говорится в сообщении.

Британской разведке не удалось проверить утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия готовится построить альтернативный военный понтонный мост через Днепр.