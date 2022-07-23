В Киев приехала супруга президента Литвы
В Киев с визитом прибыла супруга президента Литвы Гитанаса Науседы Диана, сообщает Европейская правда.
Об этом литовский лидер написал в Twitter.
"Первая леди Литвы, моя жена Диана, прибыла в Киев. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали всех нас немного украинцами. Мы должны стоять с Украиной, поскольку здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", - говорится в сообщении.
23 июля состоится второй саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного обновления Украины.
Мероприятие запланировано в формате телемоста между разными странами мира: Украиной, Польшей, Бельгией, Великобританией и США.