Зеленский поблагодарил Токаева за поддержку территориальной целостности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, сообщает Новое время.
Об этом написал президент Украины в Twitter.
"Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности, непризнание т.н. „ЛНР“, „ДНР“. Обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации. Обменялись поздравлениями с 30-летием дипотношений Украины и Казахстана", - написал он.
Напомним, 17 июня Касим-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина сказал, что Казахстан не будет признавать псевдореспублику "Л/ДНР", как это сделала Россия.