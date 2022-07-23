ОК "Юг": РФ ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту

Россия в субботу, 23 июля, атаковала Одесский морской порт ракетами "Калибр". Две из них попали в объекты инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, ссылаясь на данные ОК "Юг".

Еще две ракеты сбили силы ПВО.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе прогремели шесть взрывов, а в порту начался пожар. Также он заявил, что в результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

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