В МИД Украины отреагировал на обстрел порта Одессы

Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе" , - говорится в комментарии.

"Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна" , - добавили в МИД.

Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.