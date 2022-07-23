В МИД Украины отреагировал на обстрел порта Одессы
Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - говорится в комментарии.
"Российская ракета – это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - добавили в МИД.
Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
"В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полное соответствие за углубление глобального продовольственного кризиса", - отметил Николенко.