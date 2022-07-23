МИД Германии не исключает провала круговых поставок танков Украине

Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков Украины, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Bild.

"Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно способствовать иным образом" , - сказала министр и добавила, что в ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеальный.

Бербок отметила, что обмен техникой инициировали, "поскольку в то время он казался лучшим и оперативным средством", но теперь немецкому правительству приходится разбираться, почему такой обмен "очевидно, не происходит", и должна ли Германия оказать другую поддержку в таких условиях.

При этом обвинения в нарушении обещаний, выдвинутые польским правительством, она отвергла.

"В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки в одну ночь" , - подчеркнула она.

По ее словам, Германия не может поставить новые бронетранспортеры, которых у Бундесвера нет, но может доставить немедленно другие виды техники.

В конце апреля немецкий Бундестаг поддержал поставку тяжелых вооружений Украине подавляющим большинством голосов, причем как из партий коалиции, так и оппозиции. Депутаты призвали правительство продолжить и ускорить предоставление техники Украине, расширив передачу тяжелых и сложных систем вооружений, например в рамках круговых поставок.