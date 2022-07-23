Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии

Правительство Великобритании опубликовало видео посещения премьер-министром Борисом Джонсоном учебного полигона, где обучаются украинские военные, сообщает Европейская правда.

"На этой неделе я посетил украинские войска, проходящие обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию" , - говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть, как Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои. Британский премьер бросает учебную гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Накануне Джонсон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и обсудил "зерновое соглашение" и военную поддержку Украины.