Резников: трибунал над российскими преступниками стоит провести в Харькове

Министр обороны Алексей Резников считает, что правильным решением было бы провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове, сообщает Украинская правда.

"Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы верным местом для трибунала над российскими военными преступниками" , – заявил он.

По словам Резникова, Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю и сейчас – это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.