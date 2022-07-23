WSJ: США откладывают передачу Украине БПЛА дальнего действия

Администрация президента США Джо Байдена могла отложить передачу Украине боевых дронов дальнего радиуса действия по причине необходимости обучения, а также из-за опасений, что передовые технологии могут попасть в руки России, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на официальных лиц США, более двух месяцев назад Киев запросил у Соединенных Штатов четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle. Однако сообщается, что администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная от потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинских военных работе с беспилотниками.

Представитель Пентагона капитан ВМС Майк Кафка отказался комментировать передачу беспилотников Grey Eagle, но заявил, что министерство обороны тесно сотрудничает с Киевом, "чтобы восполнить критические возможности, необходимые Украине на поле боя». Он добавил, что Пентагон «не комментирует внутренние обсуждения".

"Получение этих беспилотников значительно расширило бы разведывательные возможности Украины, а также возможности нанесения высокоточных ударов, что позволило бы Украине вести наблюдение и наносить удары по российским целям на гораздо большей дальности" , — заявила Дженнифер Кафарелла, научная сотрудница вашингтонского Института изучения войны.

К. Марк Бринкли, представитель General Atomics, заявил, что компания предложила взять на себя все расходы, связанные с обучением первоначальных кадров украинских операторов. General Atomics предложила пятинедельную программу обучения, которая будет проходить по 12 часов в день, семь дней в неделю и включать в себя тренажер и обучение полетам в реальном времени. По словам Бринкли, согласно программе, украинские операторы будут обучены работе с датчиками, авионикой и техническим обслуживанием Grey Eagle.