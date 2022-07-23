Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря ООН Фархана Хака.

Он заявил, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна.