Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США

Делегация Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев с визитом и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

На встрече также присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и посол США Бриджит Бринк.

Зеленский поблагодарил делегацию за теплую встречу первой леди Украины Елены Зеленской и возможность выступить перед Конгрессом, а также за военную помощь.