Стало известно, кто может стать новым послом Украины в Германии

Стало известно, кто заменит Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении телеканала RTL.

Так, новым послом станет 47-летний Алексей Макеев. Министерство иностранных дел получит официальную информацию о его назначении только через две недели.

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.