Трасс: на каждый удар Британия будет отвечать увеличением помощи Украине

Чем больше ракет РФ отправит по территории Украины, тем больше помощи Великобритания поставит, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время Второго международного саммит первых леди и джентльменов.

"Мы знаем, что украинцы борются не только за их будущее, а за демократию, будущее и суверенитет как таковой. Именно потому победа Украины важна для всех нас. С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше" , - сказала она.

По словам Трасс, победа в этой войне должна быть за Украиной.

"Мы будем предоставлять помощь, чтобы Украина стала более мощной, более успешной после этой войны, потому что она восстанет символом демократии. То, что Путин пытается уничтожить Украину - он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это будет нужно. Сейчас, как никогда, Украина должна победить" , - заявила Трасс.

Как сообщалось, ранее Трасс заявила, что намерена обеспечить поражение России в войне против Украины, если станет премьер-министром страны. По ее словам, она поддерживает Украину, но выступает против прямого участия британских солдат в войне.

Напомним, в субботу, 23 июля, в Киеве по инициативе супруги президента Елены Зеленской проходит Второй международный саммит первых леди и джентльменов.