Глава облсовета: россияне обстреляли Николаев, под завалами есть люди

Российские оккупанты вечером субботы, 23 июля, ударили ракетами по Николаеву. Под огнем, предварительно, оказался жилой дом в одном из спальных районов города, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом заявила глава Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

В результате обстрела пострадал 16-летний ребенок. Она получила осколочное ранение. Также, по словам Замазеевой, под завалами дома находятся люди.

"Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых" , - добавила глава облсовета.

Напомним, около 18: 30 в Николаеве прогремели взрывы. В то время в городе была объявлена воздушная тревога.