В Германии "Московское" мороженое переименовали на "Киевское"

В Германии крупная сеть супермаркетов Edeka временно переименовала мороженое-сэндвич Moscauer Art ("Московское"), что продается под собственной торговой маркой, на Kiewer Art ("Киевское"), пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом пишет Rheinische Post.

В частности, таким образом сеть решила продемонстрировать поддержку Украины в развязанной Россией войне.

Отмечается, что название Kiewer Art-временное. Однако, и к Moscauer Art в Edeka возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться только "Ice Snack Sandwich" (мороженое-сэндвич).

"Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это подтвердить" , - сообщают в компании.

Однако, самый состав мороженого не изменится.

В комментариях пользователи соглашаются с решением компании.