"Медуза": оккупанты создают "избиркомы" для "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях

Российские оккупанты создают избирательные комиссии для проведения так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Сообщается, что представитель "администрации" Владимир Рогов заявил о подписании указа о создании избирательной комиссии для проведения "референдума" об аннексии Запорожской области.

Кроме того, сегодня стало известно, что аналогичное решение приняли оккупанты в Херсонской области.

По данным источников "Медузы", "референдумы" на оккупированных территориях Украины хотят провести 11 сентября 2022 года.

Напомним, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября.