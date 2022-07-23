"Медуза": оккупанты создают "избиркомы" для "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях
Российские оккупанты создают избирательные комиссии для проведения так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Сообщается, что представитель "администрации" Владимир Рогов заявил о подписании указа о создании избирательной комиссии для проведения "референдума" об аннексии Запорожской области.
Кроме того, сегодня стало известно, что аналогичное решение приняли оккупанты в Херсонской области.
По данным источников "Медузы", "референдумы" на оккупированных территориях Украины хотят провести 11 сентября 2022 года.
Напомним, по данным издания Bloomberg, у президента России Владимира Путина спешат провести "референдумы" до 15 сентября.