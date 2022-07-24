Конгрессмен США рассказал, сколько еще HIMARS может получить Украина

Конгрессмен США рассказал, сколько еще HIMARS может получить Украина

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники, сообщает Радио Свобода.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран – ред.).
Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, однако, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для обороны Украины сейчас необходимо 50 установок HIMARS и ракетных систем M270, а для наступления – 100 таких систем.

Сейчас в Украину уже доставлено 12 дальнобойных артиллерийских систем HIMARS американского производства и определенное количество MLRS M270. В новом пакете военной помощи Украине США анонсировали поставки еще четырех установок HIMARS.

Адам Смит возглавил делегацию конгрессменов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, которую 23 июля принял в Киеве президент Владимир Зеленский.

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