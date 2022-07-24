Конгрессмен США рассказал, сколько еще HIMARS может получить Украина

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники, сообщает Радио Свобода.

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран – ред.).

Мы постараемся предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, однако, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем" , – сказал Смит.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для обороны Украины сейчас необходимо 50 установок HIMARS и ракетных систем M270, а для наступления – 100 таких систем.

Сейчас в Украину уже доставлено 12 дальнобойных артиллерийских систем HIMARS американского производства и определенное количество MLRS M270. В новом пакете военной помощи Украине США анонсировали поставки еще четырех установок HIMARS.

Адам Смит возглавил делегацию конгрессменов Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, которую 23 июля принял в Киеве президент Владимир Зеленский.