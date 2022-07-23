CNN: на востоке Украины недавно погибли два американца

На востоке Украины недавно погибли два американца. Информацию об их смерти подтвердили в Госдепартаменте США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Представитель Госдепартамента не сообщил никаких подробностей о лицах или обстоятельствах их смерти, но сказал, что их представители поддерживают связь с семьями и оказывают всю возможную консульскую помощь.

Американский дипломат также отметил, что, как правило, правительство США связывается с Центральным агентством по розыску Международного комитета Красного Креста по поводу поиска пропавших без вести и погибших.