ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине

Украинские силы, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке американского Института исследования войны (ISW).

Информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограничена и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

ISW пишет, что район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, с меньшей вероятностью сообщающих о передвижении войск и боев, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. У российских властей также нет стимула сообщать о победах ВСУ.

Институт добавляет карты боевых действий:

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа.