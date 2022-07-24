Мэр: в Николаеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве прозвучала серия взрывов, в городе объявлена воздушная тревога, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 3:43. Пока местные власти и военные не комментировали информацию о взрывах.

Мэр сообщил, что в городе ночью прозвучало пять мощных взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.