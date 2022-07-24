CNN: оборудование Huawei могло воровать данные о ядерном арсенале США

ФБР еще со времен президентства Барака Обамы расследует возможности оборудования китайской компании Huawei перехватывать и воровать данные американских военных, а также нарушать коммуникации Минобороны, в том числе по ядерному арсеналу, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Расследование специалистов бюро было настолько засекреченным, что некоторые представители Белого дома узнали о нем только несколько лет спустя. Подозрения американских спецслужб вызвало оборудование Huawei, установленное на сотовых вышках вблизи объектов американских военных.

Пока неизвестно, перехватывала ли компания какие-либо секретные данные. В Huawei отрицают возможность их оборудования к шпионажу. Однако источники в ФБР утверждают, что оборудованию Huawei под силу перехватывать как коммерческий сотовый трафик, так и засекреченные радиоволны.