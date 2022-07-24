Генштаб: россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили
Россияне вели штурм из разных направлений для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов назад, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаб ВСУ 24 июля.
Уточняется, что на Бахмутском направлении враг ведет бой для наступления на Бахмут и завладение территорией Углегорской ТЭС. Стрелял в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и других.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Белорусские войска ужесточают охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
На Северском направлении враг стрелял в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Краматорском направлении обстрелы были у Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также россияне задействовали БПЛА.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании позиций. Обстреливал инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.