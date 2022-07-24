Часть Украины накроют грозы и град: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в воскресенье в части областей будет жаркой. На другой части будет идти дождь с грозой, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

На Западе будет дождливая погода. В отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+28.

В северных областях температура составит от +28 до +31 градусов. Весь день будет стоять переменчивая погода, возможны кратковременные дожди.

На востоке стране днем будет до +25...+29 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

На юге средняя температура воздуха составит + 30...+33 градусов. Солнце весь день будет греть жителей.

В Киеве 24 июля воскресенье будет жарким. Ожидаются температуры до +29...+31 градусов.

Дождь с грозой может быть во второй половине дня или под вечер.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля

Пресслужба ДСНС Украины сообщила, что 24 июля в большинстве западных областей, днем на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Как вести себя во время грозы: