Гайдай: ВСУ разрушили казарму с российскими военными в Кадиевке

В Луганской области украинские защитники вынудили россиян отойти от Верхнекаменского, вблизи Лисичанска уничтожили 12 ОМОНовцев с Сахалина, в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и на Донбассе, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть.

В частности, вчера в Кадиевке (бывший Стаханов – ред.) разрушения потерпели помещение, где находились российские военные. Утраты уточняются. А вблизи Лисичанска наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию. А именно отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены" , – сообщил он.

Однако оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

В течение 23 июля нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

Россияне усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава.

По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы.