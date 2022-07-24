ОВА: россияне снова ударили по Николаеву

Николаев утром в очередной раз подвергся обстрелам российских войск. Враг попал в склад, детали уточняются, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 24 июля, около 04:00 Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Сейчас подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется" , - написал Ким.

Напомним, сегодня утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремело пять мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Напомним, Николаев и область очень часто подвергаются обстрелам российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.