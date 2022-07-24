В Генштабе сообщили обвновленные данные о потерях войск РФ
Генеральный штаб сообщил обновленные данные о потерях российских войск в Украине с 24 февраля.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 39520 (+280) человек ликвидировано,
- танков — 1722 (+14),
- боевых бронированных машин — 3942 (+13)
- артиллерийских систем — 869 (+5),
- РСЗО — 255 (+2),
- средств ПВО — 113 (+0),
- самолетов — 221 (+0),
- вертолетов — 188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 714,
- крылатых ракет — 170 (+3),
- кораблей / катеров — 15,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2823 (+3),
- специальной техники — 73 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.