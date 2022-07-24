В Генштабе сообщили обвновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обвновленные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб сообщил﻿ обновленные данные о потерях российских войск в Украине с 24 февраля.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 39520 (+280) человек ликвидировано,
  • танков — 1722 (+14),
  • боевых бронированных машин — 3942 (+13)
  • артиллерийских систем — 869 (+5),
  • РСЗО — 255 (+2),
  • средств ПВО — 113 (+0),
  • самолетов — 221 (+0),
  • вертолетов — 188 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 714,
  • крылатых ракет — 170 (+3),
  • кораблей / катеров — 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2823 (+3),
  • специальной техники — 73 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.

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