В Генштабе сообщили обвновленные данные о потерях войск РФ

Генеральный штаб сообщил﻿ обновленные данные о потерях российских войск в Украине с 24 февраля.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 39520 (+280) человек ликвидировано,

танков — 1722 (+14),

боевых бронированных машин — 3942 (+13)

артиллерийских систем — 869 (+5),

РСЗО — 255 (+2),

средств ПВО — 113 (+0),

самолетов — 221 (+0),

вертолетов — 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 714,

крылатых ракет — 170 (+3),

кораблей / катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2823 (+3),

специальной техники — 73 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении, отметили в Генштабе.