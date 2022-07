SpaceX вывела на орбиту еще полсотни интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении SpaceX.

"Вывод на орбиту 46 спутников Starlink подтвержден" , – говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Приблизительно через час после запуска 46 спутников отделились от второй ступени ракеты на полярной орбите высотой до 320 км.

После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 560 км.

Это уже 53-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 4-го в этом месяце.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый вошли в состав орбитальной группировки SpaceX. За все время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Между тем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, примерно через 8,5 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, расположенную в нескольких сотнях километров от базы в Тихом океане.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до 6 млн долларов при запуске своих ракет.