Воздушное командование "Запад" сообщило о сбитии трех ракет РФ

ВСУ сбили три российские крылатые ракеты "Калибр" над Хмельницкой областью, которые враг выпустил из Черного моря, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Запад".

"Около 9:00, 24 июля, российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Хмельницкой области из акватории Черного моря. Три крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" , - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня жители Хмельницкой области сообщали о взрывах, а также о заметном дыме в небе. Впоследствии руководитель области Сергей Гамалий предупредил - работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.