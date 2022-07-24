В МИД России признали ракетный удар по порту Одессы

В России признали ракетный удар по одесскому порту, который был совершен накануне. Там заявили, что ракеты уничтожили военный объект, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу" , - написала она.

Проверить эти данные из независимых источников невозможно. Украинские официальные лица это заявление также не комментировали.

Отметим, что вчера министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Напомним, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". Во время атаки там в хранилищах находилось украинское зерно, которое предназначалось для экспорта.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту есть пострадавшие.