В портах Одесской области начали формировать караваны с зерном

Администрация морских портов начала подготовку портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" к возобновлению работы в связи с подписанием в Стамбуле Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении АМПУ.

"Учитывая изложенное, информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования" , – говорится в сообщении.

В целях составления планов формирования караванов АМПУ просит подавать заявки на включение судов на электронную почту.

При подписании Инициативы и сразу после нее президент Турции Реджеп Эрдоган и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщили, что движение судов может возобновиться в ближайшие дни.