Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты

Чехия предоставила украинским беженцам, спасающимся от российской военной агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты. В пятницу соответствующие визы были выданы 864 заявителям, сообщает Radio Prague International.

Данные опубликовало МВД Чешской Республики.

Специальная виза предоставляет украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальные пособия и медицинское обслуживание.