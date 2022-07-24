Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты

Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты

Чехия предоставила украинским беженцам, спасающимся от российской военной агрессии, уже более 399 тысяч виз временной защиты. В пятницу соответствующие визы были выданы 864 заявителям, сообщает Radio Prague International.

Данные опубликовало МВД Чешской Республики.

Специальная виза предоставляет украинским беженцам возможность находиться на территории Чехии в течение года, устраиваться на работу, получать социальные пособия и медицинское обслуживание.

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