Минобороны Польши: Кремль нападает только на слабых
Польша должна иметь сильную армию, чтобы Кремль не решился на нее напасть. Потому что россияне могут бить только по тем, кого считают слабыми, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Польское войско должно быть настолько многочисленным и таким сильным, чтобы само его существование отпугнуло агрессора. Кремлевские власти сильных не ударят, когда они видят слабость, они нападают", - считает Блащак.
По его словам, Польша может стать сильнейшей среди европейских стран НАТО и по артиллерии, и по бронетанковым войскам, и по сухопутным силам.
"Мы на передовой, у нас есть граница с Россией, как на севере, так и фактически военный - из Беларуси", - отметил Блащак.
На вопрос журналистов, готова ли Польша к точечным ударам со стороны РФ, например, если страна-агрессор решится ударить по "ключевых точках экономики, что резко ухудшит ситуацию" он ответил, что уже в этом году Варшава получит ЗРК Patriot, заказанные еще в 2018 году,
"Также будут батареи, идентичные британской системе ближнего действия Sky Sabre. Наконец мы имеем своих Thunderbolt, которые зарекомендовали себя в Украине. Это будет многослойное покрытие, конструкция которого уже очень продвинутая", - подчеркнул Блащак.
Польский министр также напомнил, что Варшава ведет переговоры с Берлином по танкам, которые должны были бы помочь заполнить пробел, образованный техникой, которая была отправлена в Украину, а также заявил о последних закупках оружия в Южной Корее.
Напомним, недавно стало известно, что Польша получила первые 28 американских танков Abrams, которые должны укрепить вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на восточном фланге.