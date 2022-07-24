РФ объявила "недружественными" Багамы и еще два оффшорных острова

Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Эти территории известны как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Радио Свобода.

В сообщении правительства России отмечается, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, Российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 5 марта "О временном порядке выполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами по перечню "недружественных стран", вправе расплачиваться с ними в рублях. В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и другие ограничения.

Багамские острова – содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако официальным главой является королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.

Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не принадлежат к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха. Оба острова привлекают инвесторов простотой ведения оффшорного бизнеса; Мэн является одним из крупных оффшорных центров Европы и мира.

Ранее в список "недружественных" в Россию стран и территорий были включены Украина, США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Впервые термин "недружественные страны" появился в российском законодательстве в апреле 2021 года.

﻿Copyright © 2022 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода