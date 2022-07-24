"Дія" улучшит функционал для переселенцев – Минреинтеграции

Для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В правительстве хотят наладить своевременную выплату помощи на проживание внутри перемещенных лиц и упростить подачу заявлений через "Дію".

Минсоцполитики и Минцифры совместно усовершенствуют функционал приложения, чтобы ВПЛ могли при повторном перемещении сняться с учета и сменить адрес фактического проживания.

Также переселенцы, которые подали заявку до 30 апреля и не получили помощь, в случае повторной подачи документов в орган социальной защиты или ЦНАП смогут получить и то, и другое - с даты подачи заявления в "Дії".