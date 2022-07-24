Посол: США серьезно рассматривают объявление РФ государством-спонсором терроризма

Соединенные Штаты Америки серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма в связи с ее действиями в результате полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Что касается объявления России государством-спонсором терроризма, мы рассматриваем этот вопрос, он требует тщательного анализа в соответствии с американскими законами... Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, которая является таким спонсором. Однако мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности в соответствии с нашим законодательством", – сказала Бринк.

Посол подчеркнула, что США ввели "беспрецедентное по объему и глубине количество санкций", и будут продолжать это делать.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками со всего мира мы ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций, и мы будем продолжать это и дальше", - подчеркнула Бринк.

Резолюция с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма была зарегистрирована в Сенате США 10 мая, 2022 года. Соавторами документа стали сенаторы от обеих партий, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм.

23 июня Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал эту резолюцию. Однако это голосование не означает окончательное признание РФ спонсором терроризма, – соответствующее решение должна принять администрация Белого дома.

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