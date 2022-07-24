МИД: в ООН отмежевались от заявления "источника" об обстреле Одесского порта

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что в ООН отмежевались от комментария неназванного чиновника о якобы праве россиян стрелять по Одесскому порту, если обстреливаемые цели не задействованы в экспорте зерна, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко прокомментировал публикацию The New York Times по этому вопросу, назвав ее "провокативной".

"Вроде бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря нас такая позиция удивила" , – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что слова неназванного чиновника диссонируют с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта.

Единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, добавил Николенко.

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ракетным ударом по Одессе

МИД Украины сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями и сегодня получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН.

"Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации" , – отметил Олег Николенко.