Разведка: оккупанты готовят новую провокацию по Мариуполю

Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" о событиях в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия - попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра. Большинство из них - женщины и дети" , - говорится в сообщении.

Сейчас, как рассказали в ГУР, оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения.

"Все разрушения произошли, вроде бы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания" , - говорят в разведке.